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أستاذ كبد وأمراض معدية: نتائج تجارب لقاح كورونا الصيني مبشرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:13 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بقصر العيني، إن مصر أجرت تجارب على لقاح كورونا الصيني، وهو ما يعد ميزة كبيرة كون وزارة الصحة تابعت النتائج بنفسها؛ مرددا: «نتائج تجارب لقاح كورونا الصيني التي أجرتها مصر كانت مبشرة». 

وأكد عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى»، ببرنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد» ان هناك لجان متخصصة على أعلى مستوى لتقييم اللقاحات بشكل عام؛ مشيرا إلى  أنه من المتوقع طرح 13 لقاحا جديدا خلال الفترة المقبلة.

ولفت عمر إلى أن تحور فيروس كورونا أمر طبيعي ومُتوقع؛ لان سلالة كورونا الجديدة سريعة الانتشار، لكن لم يثبت وفيات بسببها، مشيرا إلى أنه حال استخدام جيلاتين الخنزير في استخدام لقاح كورونا سيتم الإعلان عننم ذلك من الشركة المنتجة.

وأعرب عن أمله في أن تكون تحورات الفيروس سببا في إضعافه قائلا: «قد تكون رحمة من ربنا، ومش بالضرورة تكون سببا في أعراض أشد خطورة»، مؤكدا أن خطورة كورونا تتمثل في سرعة الانتشار.

وحول التعامل مع مرضى الكبد حال الإصابة بكورونا قال الدكتور أشرف عمر «نشدد على الإجراءات الاحترازية المشددة لأصحاب الأمراض المزمنة، والأمر يكون صعبا مع مرضى الكبد، خاصة أصحاب الحالات المتأخرة»، مطالبا أصحاب الأمراض المزمنة بتشديد الإجراءات الاحترازية كون هناك احتمالية لانتقال الفيروس عبر العين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.
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