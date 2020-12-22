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توك شو

حال مد وقف طيران الكويت.. وزيرة الهجرة: نطرح على العالقين العودة إلى مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:13 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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هاني حسين
قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن  الوزارة تتلقى الكثير من الاستغاثات من المصريين العالقين في مطارات الإمارات وسلطنة عمان  الذين كانوا عائدين إلى الكويت ولكن الكويت أعلنوا وقف حركة الطيران .

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  نحن نحترم سيادة الدول فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لفيروس كروونا ونهتم بالمصريين العالقين في الترانزيت في الامارات وسلطنة عمان وتم تفعيل غرفة عمليات العالقين في الخارج مرة اخرى .,

 وتابعت نبيلة مكرم:" 1485 استمارة سجلت في غرفة العمليات بالنسبة للعالقين في الترانزيت منهم 911 مصري عالق في الإمارات "، الكويت أعلنت وقف الطيران أسبوع قابلة للتجديد".

وأكملت نبيلة مكرم:" كل من دفع طيران وإقامة وحجر صحي يرغب في العودة إلى عمله في الكويت مرة اخرى ".

 وتابعت نبيلة مكرم:" لو حدث مد لـ وقف حركة الطيران في الكويت  نطرح على المصريين العالقين العودة إلى مصر "، مضيفة:"  لم ترصد غرفة العمليات أي طلبات عودة إلى مصر  من مصريين متواجدين في دول اوروبية او امريكا او كندا ".

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