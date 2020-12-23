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طبيب بـ برلين: من المحتمل وصول سلالة كورونا الجديدة لألمانيا.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال  الدكتور زين العابدين الخفاجي طبيب مراقب بمستشفيات برلين، إنه من المحتمل أن تكون سلالة كورونا الجديدة وصلت إلى ألمانيا.

وأضاف زين العابدين الخفاجي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  هناك الكثير من التخوف حول لقاح فايبر ولكن الشعب الألماني يثق في الحكومة وعندما تصرح  الحكومة الألمانية باستخدامه سيقبل عليه الألمان ".

 وتابع وزين العابدين الخفاجي:" لقاح فايزر عبارة عن بروتين تم أخذه من فيروس كورونا وهذه تقنية جديدة لم يتم استخدامها من قبل في إنتاج اللقاحات ".

 وأكمل زين العابدين الخفاجي :" هناك اغلاق كامل وتوقف للحياة في ألمانيا والكثير من العائلات سوف تقوم بتخفيض أعداد المحتفلين بأعياد الميلاد".

ولفت زين العابدين الخفاجي:"  من المتوقع ان يتم تمديد فترة الإغلاق  التام في ألمانيا لما بعد 10 يناير ولكن الحكومة الألمانية تنتظر لحين الانتهاء من احتفالات اعياد الميلاد ".

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