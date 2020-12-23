حكم الوضوء دون المسح على الرأس خوفا من فساد "السشوار" .. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر، تقول صاحبته (هل يجوز عدم المسح على الشعر عند الوضوء خوفًا من إفساده من السشوار؟").





وأجاب شلبي: "منطقة الرأس التي يجب المسح على جزء منها تبدأ من بداية الشعر من الأمام من منابت الشعر إلى جانبي الأذنين وحتى نهاية الرأس فيجب المسح على أي جزء منها عند الوضوء، فإن لم تستطيعي مسح بداية الرأس فامسحي نهاية الرأس من الخلف ولو بقدر طفيف أو بسيط أقله ثلاث شعرات.





وأضاف أمين الفتوى: "يجب الحرص على صحة العبادات وقدسيتها أولا دون النظر إلى ظروفنا الحياتية".





3 أمور داوم النبي على الدعاء بها عند الوضوء





وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان مداومًا على الدعاء بثلاثة أمور عند الوضوء.





واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما رواه النسائي في سننه الكبرى، أن أبو موسى -رضي الله عنه، قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ فسمعته يدعو يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي»، قال: فقلت: يا نبي الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تركن من شيء.





حكم الوضوء في الحمام ..الإفتاء تجيب





قال الشيخ عثمان عويضة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان الوضوء في الحمام طالما لا توجد نجاسات، مضيفًا أن التسمية عند بداية أي عمل مستحب، وكل أمر لم يذكر اسم الله عليه منزوع البركة.





وأضاف "عويضة" في إجابته عن سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية ": مكان قضاء الحاجة يجري التسمية للوضوء في القلب، ويتفق كثير من العلماء على هذا الرأي.





تصحيح اعتقاد خاطئ حول المسح على الرأس





صحح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادًا خاطئًا عند الوضوء، حيث يظن البعض أن مسح الرأس يكون من الأمام فقط.





ونوه «شلبي» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجوز في الوضوء مسح الشعر من الخلف للحفاظ على مظهره؟»، بأنه أجمع المسلمون على وجوب مَسْح الرَّأْسِ في الوضوء، لقول اللَّه تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (المائدة: 6).





وأوضح أمين الفتوى، أن الواجب في الوضوء أن يمسح الإنسان جزءًا من الرأس من الأمام أو الخلف أو من اليمين أو الشمال، إذا تحقق ذلك كان وضوؤه صحيحًا.