حازم إمام: أتمني انضمام رمضان صبحي وثلاثي الأهلي إلى نادي الزمالك

أكد حازم إمام لاعب الزمالك أنه يتمني انضمام رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي إلى صفوف القلعة البيضاء.

وقال إمام خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "صُدمت من رحيل رمضان عن الأهلي، هناك لاعبون في الأهلي والزمالك من الصعب رحيلهم عن الناديين، مثل رمضان صبحي وأحمد فتحي وحسام غالي، ومن الزمالك شيكابالا وعبد الواحد السيد".





وأضاف: "كل مرة كنت أقرأ على السوشيال ميديا أن رمضان سيرحل كنت أقول إنها شائعات".





وواصل: "أتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك، هو مفيد لأي نادٍ، وأتمنى انضمام علي معلول وعمرو السولية ومحمد الشناوي أيضًا".