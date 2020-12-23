تمارين تساعد على إنقاص الوزن وتنسيق شكل الجسم.. فيديو

قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، اليوم الاربعاء تمارين رياضية مفيدة لتقوية العضلات وتساعد على انقاص الوزن ، و الحفاظ على تناسق شكل الجسم، وتساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد وتقوية عضلات منطقة الظهر.





وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وعرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد".





وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.



