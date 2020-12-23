خالد صديق: القضاء على العشوائيات غير الآمنة نهاية 2020 ونقل 250 ألف مواطن لمناطق متحضرة

قال المهندس خالد صديق ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إننا نسعى للقضاء على العشوائيات غير الآمنة نهاية العام الجاري، منوها أن هناك أكثر من 250 ألف مواطن تم نقلهم من المناطق السكنية الخطرة وغير الآمنة.





وأضاف المهندس خالد صديق ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ن المذاع على فضائية صدى البلد ، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أنه سيتم القضاء تماما على المناطق العشوائية والغير مخططة .





وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إلى أن هناك استراتيجية محددة للقضاء على المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة، موضحًا أن القاهرة والإسكندرية والجيزة من أكثر المحافظات التى تعانى من المناطق العشوائية الخطرة .





وتابع المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أن الحكومات السابقة أغفلت ملف تط وير المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة ، لافتًا إلى أن القيادة السياسية كان لها رؤية فى ملف تطوير المناطق العشوائية بالكامل .





وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أننا واجهنا تحديات كبرى فى العمل بملف تطوير المناطق العشوائية ، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير المناطق العشوائية واجه حربا من الإعلام المعادي للدولة .



