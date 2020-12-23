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اقتصاد

تحسبا للأمطار..رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد روافع الصرف الصحى

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

تفقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، محطات روافع الصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من استعدادها بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بالمناطق الساخنة بالمدينة. 


وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلي تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات  أولًا بأول .


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وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرص جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على الاستعداد الكامل للتعامل مع الأمطار والنوَّات بموسم الشتاء الحالي، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى طبقًا لخُطة عمل، وكذا رفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة".


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