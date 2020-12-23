شاهد .. استشاري تغذية توضح طريقة عمل النوتيلا الصحية في المنزل

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى التغذية، إنه من الممكن ان يتم عمل نوتيلا دايت فى المنزل ، للحفاظ على شكل الجسم والوزن المثالى، وذلك من خلال تحميص البندق، ووضع كاكاو خام وسكر ستيفيا.





وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن البطاطا غنية بالمواد المفيدة للجسم على عكس البطاطس.









وأوضحت أن الشاى الاخضر يساعد فى انقاص الوزن ولكن يجب تناوله بكميات محددة، مؤكدة أن الحد الأقصى لتناوله فى اليوم كوبايتين لعدم التأثر سلبًا بها.





وأشارت إلى أنه يجب شرب كميات معتدلة من الأعشاب وعدم الزيادة منها لتجنب أضرارها، منوهة أن الإسراف فى شرب الاعشاب يصيب الإنسان بنشاط فى الجهاز العصبى.



