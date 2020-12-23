برلمانية: مصر أقل دول العالم تأثرا بفيروس كورونا

عبرت النائبة د صبورة السيد عن سعادتها بحجم تمثيل المرأة تحت قبة البرلمان، لافتة أن "المرأة حصلت على مزايا كثيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي و نسبة مشرفة في المجالس النيابية برلمان و شيوخ بخلاف المشاركة في المواقع التنفيذية كوزيرات





وأشادت النائبة بعد تسلمها كارنيه العضوية بالمشروعات القومية التي نفذتها الحكومة في عهد الرئيس السيسي مشيرة إلى أن مصر أقل دول العالم تأثرا بفيروس كورونا بسبب جهود الحكومة الضخمة .





و يستقيل مجلس النواب ،نواب دائرة قائمة قطاع الصعيد ،والبالغ عددهم ١٠٠ عضوا ،فى اليوم الثانى المخصص لاستخراج كارنيهات العضوية .حرصت الأمانة العامة بالمجلس على تحقيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،وذلك من خلال توزيع الكمامات الطبية وزجاجات الكحول فى كل ارجاء المجلس ،فضلا عن الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي .





و كان النائب عن قائمة الصعيد مصطفى بكرى أول كارنيهات العضوية اليوم ،واستلم الحقيبة البرلمانية والتى تضم فى طياتها تابلت إلكترونى لانجاز الإجراءات والأدوات البرلمانية ،وكذلك نسخة من الدستور المصرى المعدل ،وقوانين الانتخابات .





كان نحو ٧٥ نائبا قد تسلموا بالأمس كارنيهات العضوية للفصل التشريعى الثانى والمقرر ان ينطلق بكامل عدده فى يناير من العام الجديد ،ولاسيما عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعبين نحو ٢٨ نائبا ،ليصلح مجموع أعضاء برلمان ٢٠٢١-٢٠٢٦ ، ٥٩٦ نائبا يشملهم ٤٧٢ نائبا حزبيا يمثلون ١٣ حزبا سياسيا .