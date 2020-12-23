الحفاظ على حوالي مليون عامل.. أهم مميزات وقف استيراد السيراميك والبروسلين

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، بقرار الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر.





وأكدت النائبة إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرار يدعم المنتج المحلي ويحافظ عليه ويعمل على زيادته في السوق، مقابل المنتج الأجنبي، مطالبة باستمرار وقف استيراد المنتجات الأجنبية ودعم المنتج المحلي المماثل لها، حتى ننهي معاناة الصناعة المحلية.





وقالت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن الصناعة أصبحت في خطر كبير وهناك مصانع كثيرة مهددة بالإغلاق، بسبب ضعف منافسة المنتج المحلي، وعدم قدرته على الاستمرار في السوق، نتيجة غياب الدعم وارتفاع أسعار المواد الخام والغاز والكهرباء، مطالبة بضرورة مراجعة أسعار الغاز للمصانع، وإصدار قرارات لتحفيز المنتج المحلي.





وأشارت النائبة إلى أن صناعة السيراميك والبورسلين تضم حوالي 400 ألف عامل فني، وأكثر من نصف مليون من عمالة النقل والمحاجر والمعارض والتوزيع والتسويق في ٢٥٠٠ منجر، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي، سوف يعمل على الحفاظ على هذه العمالة، محذرة من تقليص العمالة وإحداث فجوة في البطالة بسبب عدم دعم الصناعة المحلية.





وتحدثت عضو البرلمان عن جودة المنتج المحلي، والذي ينافس بقوة في الأسواق العالمية، إلا أنه يحتاج إلى دعم من الحكومة، حتى يستمر، مشيرة إلى أنه على عكس من ذلك، فإن المنتج الوارد من الخارج يعاني من الغش التجاري في المواصفات.





كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بـ وقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907)، وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.



