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محافظات

محافظ الجيزة: رفع 6850 حالة إشغال للمطاعم والمقاهي والمحلات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
 تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق من رفع حوالي 6850 حالة إشغال للمحال والمقاهي والمطاعم علي مدار الأسبوع . 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم شن سلسلة من الحملات بالتوازي على مستوى الأحياء والمراكز بدءا من الأسبوع الحالي استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات الي جانب متابعة مدى إلتزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الفتح والغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام. 

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات  الخاصة بالمنشأت التجارية والمطاعم والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلًا عن  التأكد من الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية. 

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط . 

وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة و شرطة المرافق رفع 160 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة، و 953 حالة ببولاق الدكرور، 2352 بالهرم والمنطقة الأثرية و 270 حالة بالعمرانية، و 126 بالطالبية، و 859 بشمال الجيزة، و 713 بالدقي، و 326 حالة إشغال بالعجوزة، و309 بالوراق، و٣٦ بأوسيم، و 534 بأكتوبر وزايد، و 80 بكرداسة، و١٧ بالعياط، و 39 بأبو النمرس و32 بالبدرشين، و٢٣ بالحوامدية و 21 بمنشاة القناطر بالإضافة الي ازاله 5 ساحات تابعه لكافيتريات علي مساحه 200 م متعدية علي حرم الطريق العام.  

كما تم تشميع 2 مقهي بشارع ترعه الزمر بالعمرانية ومقهي بمدينة الحوامدية لتقديم الشيشه للمواطنين الي جانب 13 محل وورشه حرفيه غير ملتزمة بمواعيد الغلق بالحوامدية والطالبية وشمال الجيزة .
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