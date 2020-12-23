أزمة انخفاض أسعار البطاطس.. الفلاحين تنفي إلقاءها في الشوارع ..والزراعيين: نتنج حوالى 5 ملايين طن كل عام ..وتراجع التصدير بسبب كورونا

الزراعيين :

مصر تنتج من البطاطس حوالى 5 ملايين طن



الفلاحين :

سعر طن البطاطس انخفض على رأس الغيط عن 1000 جنيه



لا صحة لما يتردّد عن أن الفلاحين يرمون ثمار البطاطس في الشوارع

شعبة الخضار والفاكهة: