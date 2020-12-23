خانها مع صديقتها.. سيدة تطلب الطلاق بعد أسبوع من الزواج

اكتشفت زوجة بعد أول أسبوع من الزواج أن زوجها يخونها مع صديقتها المقربة و التي لطالما كانت تبدو غير سعيدة على الأطلاق في حفل زفافها و حينما سألتها عن سبب حزنها كانت تذكر أسباب غير مقنعة " وفقا لما ذكرته الزوجة".

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أنها اكتشفت بالصدفة خيانة زوجها بعد أن ترك هاتفه بالقرب منها وخرج مع أصدقائه و شعرت أن هناك شئئ غريب في الهاتف فإن هناك رسائل كثيرة وصلت عبر تطبيق " واتساب" في وقت قصير قرابة ربع ساعة.





قالت الشابة أن الفضول دفعها لفتح هاتف زوجها و معرفة من الشخص الذي يمطر هاتفه بذلك العدد الكبير من الرسائل و الصدمة كانت ان الشخص هي صديقتها المقربة التي لطالما كانت تتعمد أن تتودد لزوجها برغم علمها بعلاقة الحب التي تجمعها به .





طلبت الشابة الطلاق بعد ان قرأت الرسائل بين صديقتها و زوجها و التي بدأت منذ اليوم الأول من الزواج ، والكارثة الأكبر أن زوجها أقنعها أنه خرج لمقابلة أصدقائه و لكن في الواقع كان يقابلها و كانت تراسله لتخبره أنها وصلت إلى مكان المقابلة.