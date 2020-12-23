بيونتيك: 99% من بروتينات كورونا لم تتغير..فيديو

عرضت "سكاى نيوز"تقريرًا يوضح أن كبرى الشركات الطبية وجهت العديد من رسائل الطمأنة للعالم ،بعد إعلان بريطانيا انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا .





وأضاف التقرير أن هناك اربع شركات توقعوا، أن تكون اللقاحات التى قامت بتطويرها لمكافحة كوفيد19، وأنها فعالة أيضًا للسلالة الجديدة وهما شركة "مودرن الأمريكية"و"استترا زينيكا البريطانية"، و"فايزر" الامريكية،" كيور فاك" الألمانية"





وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات نشرت تجاربها واختبارتها مشيرة إلى أنها ستنشر النتائج فى الأسابيع المقبلة.





ومن جانبه قال "أغور شاهين" الرئيس التنفيذى لشركة بيونتيك التى عملت بالشراكة مع فايزر الأمريكية لتطوير اللقاح أنه يتوقع استمرار فاعلية اللقاح الذى أنتجته شركة "بيونتيك" ، مضيفًا أن ذلك يعود إلى تركيبة اللقاح الذى يستهدف البروتينات الموجودة على خلايا الفيروس.





وأكد "أغور" أننا واثقين من أن اللقاح سيتمكن من مكافحة السلالة المتحورة لأننا أجرينا تجارب على مختلف التحورات ودائما ما كانت النتيجة أن الجهاز المناعى يستجيب إلى اللقاح ويحارب البروتينات الموجودة على خلايا الفيروس.





وأوضح"الرئيس التنفيذى لشركة بيونتيك" أن 99% من بروتينات الفيروس لم تتغير و أن اللقاح فعال.





ومن جانبه أعلنت شركة" كيورفاك" الالمانية قدراتها على مواجهة الفيروس المتحور وبداية التجارب السريرية الأسبوع المقبل.





وتابع التقرير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أجتماعًا الاسبوع المقبل لمناقشة الاستراتجيات الجديدة للتصدى إلى السلالة المتحورة.