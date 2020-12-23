ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيونتيك: 99% من بروتينات كورونا لم تتغير..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:34 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
عرضت "سكاى نيوز"تقريرًا يوضح أن كبرى الشركات الطبية وجهت العديد من رسائل الطمأنة للعالم ،بعد إعلان بريطانيا انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا .

وأضاف التقرير أن هناك اربع شركات توقعوا، أن تكون اللقاحات التى قامت بتطويرها لمكافحة كوفيد19، وأنها فعالة أيضًا للسلالة الجديدة وهما شركة "مودرن الأمريكية"و"استترا زينيكا البريطانية"، و"فايزر" الامريكية،" كيور فاك" الألمانية"

وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات نشرت تجاربها واختبارتها مشيرة إلى أنها ستنشر النتائج فى الأسابيع المقبلة.

ومن جانبه قال "أغور شاهين" الرئيس التنفيذى لشركة بيونتيك التى عملت بالشراكة مع فايزر الأمريكية لتطوير اللقاح أنه يتوقع استمرار فاعلية اللقاح الذى أنتجته شركة "بيونتيك" ، مضيفًا أن ذلك يعود إلى تركيبة اللقاح الذى يستهدف البروتينات الموجودة على خلايا الفيروس. 

وأكد "أغور" أننا واثقين من أن اللقاح سيتمكن من مكافحة السلالة المتحورة لأننا أجرينا تجارب على مختلف التحورات ودائما ما كانت النتيجة أن الجهاز المناعى يستجيب إلى اللقاح ويحارب البروتينات الموجودة على خلايا الفيروس.

وأوضح"الرئيس التنفيذى لشركة بيونتيك" أن 99% من بروتينات الفيروس لم تتغير و أن اللقاح فعال.

ومن جانبه أعلنت شركة" كيورفاك" الالمانية قدراتها على مواجهة الفيروس المتحور وبداية التجارب السريرية الأسبوع المقبل.

وتابع التقرير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أجتماعًا الاسبوع المقبل لمناقشة الاستراتجيات الجديدة للتصدى إلى السلالة المتحورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من بايدن على إعلان شركة فايزر نجاح لقاح فيروس كورونا

خلال أسابيع.. بايونتك الألمانية تتحدث عن إنتاج لقاح جديد ضد تحور كورونا

لحين فهم سلالة كورونا الجديدة.. وزير الصحة السعودي: حريصون على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية

"بيونتيك": لدينا "ثقة علمية" في أن لقاحنا سيعمل على السلالة المتحورة

أشادت بـ بريطانيا..الصحة العالمية: تحور فيروس كورونا جزء طبيعي من تطور الوباء

لقاح جديد ضد الفيروس المتحور.. بيونتيك تزف بشرى سارة بشأن سلالة كورونا الجديدة

ترشيحاتنا

الصحة: الأماكن المزدحمة والمغلقة والمواصلات أكثر عرضة لانتقال كورونا.. فيديو

تعداد كورونا بالعالم.. 78 مليون إصابة وأكثر من 1.7 مليون وفاة

هل عائد الوديعة البنكية الذي أعيش منه عليه زكاة مال ؟.. دار الإفتاء تجيب

رسميا .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أوروبي ولا عربي ولا أفريقي.. الجبلاية تحسم الجدل حول حكام قمة الأهلي والزمالك

بعد الاعتداء القطري على الصيادين.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع البحريني برئاسة ملك البلاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مضيفة طيران لـ عرش السويد.. محطات في حياة الملكة سيلفيا

شاهد .. لاند كروزر هورايزون الجديدة موديل 2021 .. صور

هبة العيسوي تكشف كيفية التأهيل النفسي بعد كورونا