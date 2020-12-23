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أخبار العالم

أمريكا تسجل 3350 حالة وفاة بكورونا.. و204 آلاف إصابة في 24 ساعة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا "كوفيد 19". حيث سجلت رقما قياسيا للوفيات جديدا في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وسجلت الولايات المتحدة 3350 وفاة و204 آلاف و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة أكثر من 323 ألف حالة وفاة و 18.3 مليون إصابة، وفقًا لإحصاء "إن بي سي نيوز".

بلغ متوسط ​​عدد الحالات في الولايات المتحدة 218.796 حالة يوميًا و 2755 حالة وفاة مُبلغ عنها يوميًا في الأسبوع الماضي. قبل أربعة أسابيع، كان متوسط ​​عدد الإصابات بالبلاد 163.057 حالة و 1535 حالة وفاة يوميًا.

وأعلنت شركة فايزر الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستزود أمريكا بـ 100 مليون جرعة لقاح إضافية قبل منتصف العام المقبل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء أمس الثلاثاء، بان إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تقترب من إبرام صفقة مع شركة فايزر توفر بمقتضاها عشرات الملايين من الجرعات الإضافية من لقاح فيروس كورونا للأمريكيين في عام 2021.
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