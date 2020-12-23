لليوم الثاني.. غلق 25 مركزا للدروس الخصوصية في الغربية .. صور

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن غلق وتشميع ٢٥ مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة في ثاني أيام الحملة التي تشنها المحافظة علي تلك المراكز.





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وأغلقت رئاسة حى أول طنطا أكثر من ٧ مراكز للدروس الخصوصية في شوارع (المأمون البحرى، الأشول، إبراهيم عوارة، المحبة آخر ترعة الشيتى، العجيزى ).





ونفذت رئاسة حى ثان طنطا أعمال غلق وتشميع ١١ مركزًا للدروس الخصوصية بشارع الأشرف ، وكذلك تم غلق مركزين للدروس الخصوصية بمركز ومدينة سمنود .





وفى ذات السياق ، قام حي أول المحلة الكبرى بحملة علي مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بنطاق الحي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .





وفى مركز ومدينة السنطة ،تم إخلاء وغلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية ، الأول في قرية ميت يزيد، والثانى بعزبة مبارك التابعة للوحدة المحلية بالقرشية، والأخير في قرية شبرابلولة التابعة للوحدة المحلية بالجعفرية.



