دون أجندة خاصة.. عقيلة محجوب: الأمن والاستقرار في ليبيا هو مطلب مصري.. فيديو

أعرب عقيلة محجوب محمد أحد رجال القانون من الجنوب الليبي عن شكره الدولة المصرية على سعيها نحو إنهاء الأزمة الليبية مؤكدا أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي ليس لها أى أجندات خاصة من أجل تقديم الدعم الكبير لليبيا.
وأضاف محجوب خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن الأمن والإستقرار في ليبيا هو مطلب مصري بالضرورة مشيرا إلى أن مصر تعيش كل هموم ليبيا وتتكلم عن ليبيا كأنهم يعيشون في احيائها الفقيرة وانبهرنا بالمعلومات الموجودة لدى القيادة المصرية.
سلطت وسائل إعلام ليبية، الضوء على حالة القلق التي تسود الشارع الليبي في العاصمة طرابلس، والعديد من المدن الليبية، بعد فترة من الاستقرار شهدتها ليبيا؛ عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بين الجيش الوطني الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق.
وكشفت تقارير لوسائل إعلام ليبية متفرقة، منها وكالة الأنباء الليبية، وصحيفة "الساعة 24" و"العهد الجديد"، عن عودة محمد بلعم المثير للجدل إلى الساحة مجددًا بقرار تكليف من حاتم حسين زايد الكاديكي، رئيس اللجنة الدائمة للشئون الإنسانية بقوات الوفاق.
بعد دخول الجيش الليبي إلى مدينة بنغازي شارك محمد بلعم ضد القوات المسلحة في معركة الصابري بجانب مجموعة محمود البرعصي، ثم فرّ إلى خارج المدينة ومنها إختفى نهائيًا وبدأ في عمله كمهتم بشؤون الفارّين من مدينة بنغازي.