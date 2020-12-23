دون أجندة خاصة.. عقيلة محجوب: الأمن والاستقرار في ليبيا هو مطلب مصري.. فيديو

وأضاف محجوب خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن الأمن والإستقرار في ليبيا هو مطلب مصري بالضرورة مشيرا إلى أن مصر تعيش كل هموم ليبيا وتتكلم عن ليبيا كأنهم يعيشون في احيائها الفقيرة وانبهرنا بالمعلومات الموجودة لدى القيادة المصرية.

سلطت وسائل إعلام ليبية، الضوء على حالة القلق التي تسود الشارع الليبي في العاصمة طرابلس، والعديد من المدن الليبية، بعد فترة من الاستقرار شهدتها ليبيا؛ عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بين الجيش الوطني الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق.





وكشفت تقارير لوسائل إعلام ليبية متفرقة، منها وكالة الأنباء الليبية، وصحيفة "الساعة 24" و"العهد الجديد"، عن عودة محمد بلعم المثير للجدل إلى الساحة مجددًا بقرار تكليف من حاتم حسين زايد الكاديكي، رئيس اللجنة الدائمة للشئون الإنسانية بقوات الوفاق.



