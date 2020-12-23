طوله 50 ألف كم.. 8 معلومات لا تعرفها عن حفر نفق المانش تحت البحر









عرضت فضائية العربية تقريرأ عن حفر نفق المانش تحت البحر ..





يعد نفق المانش ثانى أطول نفق تحت البحر فى العالم طوله نحو 50 ألفأ و 500 كيلو مترأ وعمقه 76 كيلو مترأ ..





نفق المانش يستخدم 11 آلة استخدمت لحفرة بين الصخر الطباشيرى الصلب وسرعته فى الساعة الواحدة تبلغ 160 كم ، كما أن نفق المانش يربط بين فرنسا وبريطانيا .





كما ان نفق المانش استمر بناؤه 6 سنوات بدءأ من 1987 ، إلا أن استعماله بدأ 1994 وشارك فى بنائه 13 ألف مهندس وفنى ، وعامل ويضم نفقين اتجاههما أحادى للسكك الحديدية ونفقأ يربط بينهما للوصول لمعدات التقنية وتوفير التهوية .





شبكة خطوط نقله للسيارات والركاب ب العبارات تمتد لأكثر من 12 ميناء بريطانيا وتضاهى تكلفته الطيران إلا أنه القطار الأكثر راحة والأقل ضررأ على البيئة ..































































