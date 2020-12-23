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طوله 50 ألف كم.. 8 معلومات لا تعرفها عن حفر نفق المانش تحت البحر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:24 م
بحر المانش
بحر المانش
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شيرين عادل


عرضت فضائية العربية تقريرأ عن حفر نفق المانش تحت البحر ..

يعد نفق المانش  ثانى أطول نفق تحت البحر فى العالم  طوله نحو 50 ألفأ و 500 كيلو مترأ وعمقه 76 كيلو مترأ .. 

نفق المانش يستخدم 11 آلة استخدمت لحفرة بين الصخر الطباشيرى الصلب وسرعته فى الساعة الواحدة تبلغ 160 كم  ، كما أن نفق المانش يربط بين فرنسا وبريطانيا .

كما ان نفق المانش استمر بناؤه 6 سنوات بدءأ من 1987 ، إلا أن استعماله بدأ 1994 وشارك فى بنائه 13 ألف مهندس وفنى ، وعامل  ويضم نفقين اتجاههما أحادى للسكك الحديدية ونفقأ يربط بينهما للوصول لمعدات التقنية وتوفير التهوية .

شبكة خطوط نقله للسيارات والركاب ب العبارات تمتد لأكثر من 12 ميناء بريطانيا وتضاهى تكلفته الطيران إلا أنه القطار الأكثر راحة والأقل ضررأ على البيئة  ..
















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