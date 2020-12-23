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رياضة

اول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي على سونيديب فى دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إتصالا هاتفيا بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة ورئيس بعثة الفريق الأول بالنيجر للإطمئنان علي اللاعبين والفريق .

واطمان الخطيب علي البعثة واللاعبين وطلب من سيد عبدالحفيظ تهنئتهم علي الفوز رغم سوء الملعب.


وتوجهت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي من ملعب الجنرال سيني كونتشي، الى مطار ديوري هاماني مباشرة، لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة  للقاهرة على الطائرة الخاصة التي وفرها مجلس إدارة النادي.

وضع الأهلي قدمه قدما في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه علي مضيفه سونيديب بطل النيجر.


ويدين الأهلي، الذي توج بلقب النسخة الماضية للبطولة الشهر الماضي على حسابه غريمه التقليدي ومواطنه الزمالك في النهائي، بالفضل في تحقيق الفوز على بطل النيجر إلى لاعبه المالي أليو ديانج، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33.


وكان بإمكان الأهلي، الذي خاض المباراة بعدد كبير من لاعبيه البدلاء، الفوز بعدد أوفر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من فرصة، لكن ذلك لم يمنع الفريق الأحمر من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعدما سبق له الفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة في النسخة الماضية للمسابقة، ليستهل مشواره في النسخة الحالية على أفضل وجه.

ويكفي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجرى على ملعبه، لبلوغ دور المجموعات.

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