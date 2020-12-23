إصابة لاعب أسوان بقطع في الرباط الصليبي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان صدمة أخرى بعد تأكد إصابة محمود صلاح لاعب الفريق الأول، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غياب اللاعب عن مباريات فريقه لمدة 6 أشهر.





وكشفت الأشعة التي أجراها محمود صلاح إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، الأمر الذي يستلزم إجراء جراحة عاجلة وغيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وسيتم عرض اللاعب على دكتور متخصص لتحديد موعد إجراء الجراحة.





وكان لاعب الفريق قد أصيب خلال أخر مواجهة لأسوان أمام فريق المصرى التى إنتهي بخسارة الفريق بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الثالثة ،قبل أن يغادر اللقاء مصابا ، وتكشف الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي .









وقد قررت إدارة الكرة والجهاز الطبى إتخاذ إجراءات سرعة إجراء الجراحة للاعب .









يذكر أن مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي أعلن القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2020/ 2021.





وجاءت القائمة كالتالي: ١-طلعت عبدالوهاب علي ٢-أحمد سالم صافى ٣-عبدالوهاب إسماعيل جلال ٤-محمد خليفة إبراهيم ٥-محمد جابر محمد ٦-محمود محمد طاهر شبانة ٧-محمد إبراهيم محمد ٨-إسلام محمد كمال ٩-عمرو محمد حسن الحلوانى ١٠-محمود صلاح عبدالناصر ١١-إسلام محمد محمد ١٢-أحمد محمد فتحى ١٣-أحمد أيمن أحمد ١٤-خالد وليد محمد ١٥-جون أفرى ١٦-محمد جمال عبدالمنعم بدر ١٧-محمد عثمان العشرى ١٨-هيثم محمد أحمد ١٩- عبدالله علي محمد سنجهاوى ٢٠-أحمد خالد السيد ٢١-محمد أسامه حسن ٢٢-أحمد سعيد محمد ٢٣-أحمد إبراهيم عبدالعزيز ٢٤- سولمون منساه ٢٥-أحمد سيد موسي ٢٦- عمر محمد مصطفي ٢٧-عمر وائل عبدالسميع ٢٨-أحمد محمد عيد (2000) ٢٩-رشدى أشرف محمد (1999) ٣٠-محمد محمود رجب (1999) ٣١-عمرو ناصر فراج (1999) ٣٢-يوسف أسامه نبيه (2000) ٣٣-إبراهيم عبود حسن (2000) ٣٤-خالد أحمد السيد (1999) ٣٥-عمرو عبدالله علي عبدالله .





وسبق أن أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020. وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: سامى الشيشيني مدير فني، أمير عبد العزيز مدربا، أحمد مصطفى بيبو مدربا، أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى، أحمد كمال مخطط أحمال، سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى، الدكتور محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل، وليد عبد الغفار مدلكا، محمد عبد الموجود مدلكا، محمد رجب مدير إداري، مصطفى الشرقاوي ومحمود سمكة وفاروق زياد إداريين.





يشار إلى أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق أحمد كشرى، وقرر اختيار سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2020- 2021.