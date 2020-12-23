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تعليم

لجنة لتقييم المتعاقدين داخل 34 مدرسة بالقليوبية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:02 م
التعليم بالقليوبية
التعليم بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية تشكيل لجنة لمتابعة أعمال تقييم أداء المتعاقدين على أعمال الصيانة لمدارس التعليم العام والفني، مشيرا إلى أن  عدد المدارس الجاري العمل فيها 34 مدرسة من بينها 24 مدرسة تعليم عام و10 تعليم فني ومدرسة واحدة ضمن صندوق دعم وتمويل المشروعات.


قام السيد النجار مدير إدارة الخصوص التعليمية بجولة فى مدارس الإدارة التعليمية بدأها بمدرسة فرح 2 للغات لمتابعة العملية التعليمية والوقوف على السلبيات والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وتابع سعيد ندا مدير إدارة شرق شبرا التعليمية مدرسة أحمد شعلان الابتدائية وتفقد عددا من الفصول واستمع الى شرح المدرسين، كما تابع المعمل والمكتبة وفناء المدرسة وأوصى بالتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب داخل الفصول وإزالة أية رواكد فى المدرسة.

وأجرى صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية جولة بمدرسة سنهرة الجديدة الابتدائية ومدرسة سنهرة الثانوية المشتركة وتفقد قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية وتم التنبيه باستخدام المنصات التعليمية والاستعانة بالوسائل التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفقد عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية مدرسة الشهيد أبو بكر مصلحي بقرية كفر الحصة التابعة لمركز بنها في إطار سلسلة جولاته على المدارس لمتابعة العملية التعليمية.

من ناحية اخري وقع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والمهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل ووزير النقل الأسبق اعتماد التصميمات الابتدائية لمشروع مستشفى بنها التخصصي الجديد.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من شركة وادى النيل حول مراحل تنفيذ مشروع المستشفى والرسومات والتصميمات والتخصصات والخدمات الطبية التى سوف يقدمها للمواطنين.

وقال اللواء الهجان إن مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد يعد مثالا للتنسيق والتوافق بين الجامعة والمحافظة لخدمة أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأعرب " الهجان " عن سعادته بتوقيع التصميمات الابتدائية للمشروع الذي يعد أحد المشروعات الهامة الجاري انشاؤها على أرض القليوبية حيث يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية داخل المحافظة.
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