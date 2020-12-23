مقتل العشرات بمذبحة عرقية في إثيوبيا

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بمقتل العشرات في مذبحة عرقية غربي البلاد نفذها مسلحون.
وقالت الوكالة إن العشرات من الأشخاص قتلوا في المذبحة الأخيرة على أسس عرقية في الجزء الغربي من البلاد.
ونقلت وكالة أمهرة للإعلام عن شهود قولهم إن الهجوم وقع فجر الأربعاء في منطقة ميتيكل بمنطقة بني شنقول-جوموز.
ووقع الهجوم بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء أبي أحمد للمنطقة وتحدثه عن ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجمات الأخيرة إلى العدالة.
وتشكل التوترات العرقية تحديًا كبيرًا حيث يواجه آبي مهمة تعزيز الوحدة الوطنية في بلد يضم أكثر من 80 مجموعة عرقية.
ولم يتضح على الفور من هم المهاجمون.
وقال الحزب الحاكم في المنطقة، حزب بني شنقول-جومز للازدهار، في بيان إن "قطاع الطرق المسلحين" ارتكبوا "جريمة مروعة".
وأمهرة هي ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا وقد تم استهدافها بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة.
أفادت منظمة العفو الدولية بأن هجوم شنه المتمردون في 1 نوفمبر في منطقة أوروميا أقصى غرب البلاد أدى إلى مقتل 54 شخصًا على الأقل.
وقتل 14 مدنيا على الأقل في هجوم بمنطقة بني شنقول-جوموز مطلع أكتوبر، بحسب مسؤول أمني.
وجاء ذلك في أعقاب اعتداءات قاتلة مماثلة في سبتمبر أدت إلى نزوح أكثر من 300 شخص، مما دفع لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إلى القول إنها تشعر بقلق عميق.