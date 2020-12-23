ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل العشرات بمذبحة عرقية في إثيوبيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بمقتل العشرات في مذبحة عرقية غربي البلاد نفذها مسلحون.

وقالت الوكالة إن العشرات من الأشخاص قتلوا في المذبحة الأخيرة على أسس عرقية في الجزء الغربي من البلاد.

ونقلت وكالة أمهرة للإعلام عن شهود قولهم إن الهجوم وقع فجر الأربعاء في منطقة ميتيكل بمنطقة بني شنقول-جوموز.

ووقع الهجوم بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء أبي أحمد للمنطقة وتحدثه عن ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجمات الأخيرة إلى العدالة.

وتشكل التوترات العرقية تحديًا كبيرًا حيث يواجه آبي مهمة تعزيز الوحدة الوطنية في بلد يضم أكثر من 80 مجموعة عرقية.

ولم يتضح على الفور من هم المهاجمون.

وقال الحزب الحاكم في المنطقة، حزب بني شنقول-جومز للازدهار، في بيان إن "قطاع الطرق المسلحين" ارتكبوا "جريمة مروعة".

وأمهرة هي ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا وقد تم استهدافها بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة.

أفادت منظمة العفو الدولية بأن هجوم شنه المتمردون في 1 نوفمبر في منطقة أوروميا أقصى غرب البلاد أدى إلى مقتل 54 شخصًا على الأقل.

وقتل 14 مدنيا على الأقل في هجوم بمنطقة بني شنقول-جوموز مطلع أكتوبر، بحسب مسؤول أمني.

وجاء ذلك في أعقاب اعتداءات قاتلة مماثلة في سبتمبر أدت إلى نزوح أكثر من 300 شخص، مما دفع لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إلى القول إنها تشعر بقلق عميق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حرب ثانية في إثيوبيا برعاية آبي أحمد.. معارك وغارات جوية تحصد أرواح تيجراي.. ومخاوف حقيقية من انشقاق الجيش.. وأعمال انتقامية ضد المدنيين في الشوارع

د. جوزيف رامز أمين يكتب: نزاعات إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة

الوضع خارج عن السيطرة.. القصة الكاملة للحرب الأهلية في أثيوبيا

كيف تقرأ أحداث إثيوبيا؟.. آبي أحمد يشعل حربًا أهلية قد تغير وجه أفريقيا

استمرار أبي أحمد في حربه مع تيجراي.. أخطر السيناريوهات التي ستطيح بإثيوبيا وجيرانها

في إثيوبيا.. صراعات بالخارج وانقسامات عرقية في الداخل.. رئيس الحكومة الحائز على نوبل للسلام يجر الدولة إلى الحرب الأهلية

ترشيحاتنا

بعد إصابتها بـ كورونا.. معلومات لا تعرفها عن زوجة خالد الصاوي

الأهلى يتقدم بهدف صاروخي فى شباك بطل النيجر

أكثر من 1000 إصابة كورونا فى اليوم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أسعار ومواصفات نيسان صني في مصر

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

بـ الكرانيش البيضاء.. حنان مطاوع بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة جذابة ومكياج ناعم.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة أنيقة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام