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مرأة

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:18 م
ملك زاهر
ملك زاهر
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نهى هجرس
نشرت ملك أحمد زاهر، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار رفقة الحصان.

وظهرت بها ملك أحمد زاهر، ببنطال من الجينز باللون الأزرق، ومرتديه معه تي شيرت باللون الأسود، ومنسقة معهم جاكيت بسيط باللون الأسود، وانتعلت هاف بوت باللون النبيتي الجذاب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك الناعم.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وطبيعية تبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

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