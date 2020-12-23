برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام





وظهرت بها ملك أحمد زاهر ، ببنطال من الجينز باللون الأزرق، ومرتديه معه تي شيرت باللون الأسود، ومنسقة معهم جاكيت بسيط باللون الأسود، وانتعلت هاف بوت باللون النبيتي الجذاب.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك الناعم.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وطبيعية تبرز جمالها.





ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.



