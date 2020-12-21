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فن

بفستان أسود أنيق ..ملك زاهر تتألق فى أحدث ظهور عبر انستجرام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت ملك أحمد زاهر، في الصور بفستان سوارية أسود أنيق، خلال حفل بتكريم dearguestmagazin/ ونالت الصورة إعجاب متابعيها .

شارك الفنان أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.  المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتشارك ملك أحمد زاهر والدها في مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 

 مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.  


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