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فن

بكلمات مؤثرة.. سمر مرسى تودع والدها: هتفضل في قلبي لغاية ما نتقابل تاني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:06 م
سمر مرسي
سمر مرسي
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محمد بدران

ودعت الفنانة سمر مرسى والدها الذى رحل عن عالمنا الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض متأثرا بفيروس كورونا، وذلك بكلمات مؤثرة عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت سمر مرسي: "بابا.. هتفضل فى قلبى لغاية ما نتقابل تانى، متضايقة انى مقدرتش أسافر أشوفك قبل ما تمشى، بس يمكن عشان أفضل فاكراك زى ما أنت.. هيوحشنى كلامنا والكتب وحكاياتك لكن متأكدة إنك فى مكان أحلى بكتير".

وتابعت سمر: "عايزة أشكر كل زمايلى وصحابى اللى عزونى، وآسفة لو مش قادرة أرد على التليفون بحاول أستوعب اللى حصل.. بشكر كل الصحافيين اللى نعوا والدى وعزونى.. والفانز عيلتى التانية، شكرًا من كل قلبى على دعواتكم وعلى كلامكم، بحاول اقرأ كل كومنتاتكم ورسائلكم، خدوا بالكم من نفسكم و كل اللى بتحبوهم".

وكانت الفنانة سمر مرسى، أعلنت عن وفاة والدها، صباح الاثنين الماضى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وكتبت سمر مرسى على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام":"انتقل إلى رحمة الله تعالى القبطان بحرى:" مصطفى السيد مرسى  بسبب كوفيد 19.. أرجوكم أدعوا له .. فى الجنة يا بابا إن شاء الله وخلو بالكوا من نفسكم".

وسبق أن تعاقدت النجمة سمر مرسي على بطولة مسلسل حتى لا يطير الدخان، والذي من المقرر أن تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور، وجار تعاقد باقي أبطال العمل، ومن إنتاج العدل جروب، ومأخوذ عن رواية حتى لا يطير الدخان لإحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

حتى لا يطير الدخان رواية لإحسان عبد القدوس، وسبق وقدمت في فيلم سينمائي عام 1984، وشارك في بطولة الفيلم آنذاك عادل إمام، وسهير رمزي، ونادية أرسلان.

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