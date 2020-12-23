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رياضة

الاتحاد المنستيري التونسي يهزم أهلي طرابلس الليبي بثنائية في الكونفيدرالية الأفريقية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
  حقق الاتحاد المنستيري التونسي فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه أهلي طرابلس الليبي اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

افتتح الغاني موموني شافيو التسجيل للاتحاد المنستيري في الدقيقة 32، فيما تكفل إلياس الجلاصي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

بتلك النتيجة، يكفي الاتحاد المنستيري الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب من أجل الصعود لدور الـ32 الثاني المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

في المقابل، بات يتعين على أهلي طرابلس الفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل استمرار مشاركته في البطولة.

وتلتقي الفرق الفائزة من دور الـ32 الأول بالكونفيدرالية مع الفرق الخاسرة من دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في دور الـ32 الثاني للكونفيدرالية المؤهل لمرحلة المجموعات في البطولة.

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