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توك شو

أحمد موسى: طوابير أمام المحلات فى بريطانيا و لندن للحصول على الطعام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:26 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن فيروس كورونا يتفشى فى دول العالم موضحًا أن الوضع صعب فى العالم، وعلى الجميع توخى الحذر.


وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن هناك طوابير أمام المحلات فى بريطانيا و لندن للحصول على الطعام بعد ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

ولفت أحمد موسى إلى أن هناك بعض الدول الأخري تعانى من التكدس من أجل شراء الأطعمة، وذلك بسبب كورونا.

وأشار إلى أن مصر لم يحدث بها مشكلات أو نقص فى أى نوع من أنوع الأغذية منذ ظهور كورونا، أو ظهور الموجة الثانية.

وأوضح أن الأمر فى العام مقلق، ولذلك نطالب الجميع فى الفترة الحالية توخى الحذر، لأن الأمر فى يد المواطنين.

وتابع : " عظيمة يا مصر ربنا يحفظ مصر ونعدى المرحلة الصعبة دي".

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