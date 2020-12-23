الدوري الإسباني .. ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على غرناطة بهدفين دون رد

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على ضيفه غرناطة بنتيجة هدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الاسباني.
وأفتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 57 عبر البرازيلي كاسيميرو من ضربة رأسية إثر عرضية من البديل ماركو أسينسيو.
وسجل كريم بنزيما الهدف الثاني قبل صافرة النهاية عبر تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رفاييل فاران - داني كارفخال
خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - رودريجو جويس - كريم بنزيما
ورفع الفريق الملكي رصيده إلى النقطة 32 وصعد مرة أخرى ليشارك أتلتيكو مدريد في صدارة الترتيب، مع امتلاك الأخير مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 21 وتراجع إلى المركز السابع.