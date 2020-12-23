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رياضة

تقاسم الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة فى الجولة 15

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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أحمد هاني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على ضيفه غرناطة بنتيجة بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الاسباني.


وأفتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 57 عبر البرازيلي كاسيميرو من ضربة رأسية إثر عرضية من البديل ماركو أسينسيو.


وسجل كريم بنزيما الهدف الثاني قبل صافرة النهاية عبر تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد كالاتي:
1- أتلتيكو مدريد 32 نقطة.

2 – ريال مدريد 32 نقطة.

3 – ريال سوسيداد 26 نقطة.

4- فياريال 26 نقطة.

5 – برشلونة 24 نقطة.

6 – إشبيلية 23 نقطة.

7 – غرناطة 21 نقطة.

8 – سيلتا فيجو 20 نقطة.

9 – أتلتيك بلباو 18 نقطة.

10 – قادش 18 نقطة.

11 – خيتافي 17 نقطة.

12 – ريال بيتيس 16 نقطة.

13 – فالنسيا 15 نقطة.

14 – ليفانتي 15 نقطة.

15 – إيبار 15 نقطة.

16 – إلتشي 15 نقطة.

17 – ديبورتيفو ألافيس 14 نقطة.

18 – بلد الوليد 14 نقطة.

19 – هويسكا 12 نقطة.

20- أوساسونا 12 نقطة.
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