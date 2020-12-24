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رياضة

عصام الحضري يكشف سبب تأجيل مفاوضات تدريب حراس النجم الساحلي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:48 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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محمد رشاد
أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، أن ظروف مرض والدته منعته من قبول مهمة تولي منصب مدرب حراس المرمى في نادي النجم الساحلي التونسي.

وقال عصام الحضري، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "مساء أون تايم" عبر قناة "أون تايم 2"، "نادي النجم الساحلي نادٍ كبير، والإدارة تواصلت معي، وكنا مرحبين قبل تولي فييرا تدريب الفريق، وتربطني به علاقة كبيرة".

وأضاف عصام الحضري، "كانت لدي ظروف بسبب والدتي، واتفقنا على كل شيء، ولكن في الوقت الحالي لا أستطيع تولي المسئولية؛ بسبب ظروف مرض والدتي".

وتابع عصام الحضري، "هناك العديد من الأشخاص أخذت شهادات للتدريب ولكن لم تلعب كرة قدم بمستوى عالٍ، وأخذت دورات في أوروبا، واتفاقي مع النجم الساحلي كان سيجعلني أعمل في كل القطاعات بالنادي".

وأتم عصام الحضري، تصريحاته، قائلًا "النجم الساحلي كان يعلم قيمة الشخص الذي أمامه، وأرحب بالتدريب في الدوري".

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