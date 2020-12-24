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سيارات

في 6 خطوات فقط.. احصل على قيادة آمنة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
في 6 خطوات فقط..احصل
في 6 خطوات فقط..احصل على قيادة آمنة
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صبري طلبه
تعتبر قيادة السيارات من أكثر الأمور متعة لدى الكثيرين، ولكن هذه إذا لم تتحل بعوامل السلامة والأمان فقد يكلفنا الأمر مشكلات جسيمة نحن في غنى عنها، و بالطبع لا نحب أن نراها يومًا ما.

وفي إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل 6 نصائح للحصول على قيادة آمنة ومميزة.

1- حزام الأمان
يشكل حزام الامان أحد أهم عوامل الحماية الأساسية لقائد السيارة وجميع المقاعد الواقعة بالمقصورة الداخلية، فجميع قوانين المرور تقر بإتباع هذا الأمر بشكل إلزامي، وذلك لتجنب مشكلات التصادم أو حوادث السير المختلفة.

2- الالتزام بالسرعات المقررة 
من الضروري أن يلتزم قائدي السيارات بالسرعات المقررة وعدم تعديها، وأيضا الالتزام بالحارة المرورية وعدم الانتقال من حارة إلى أخرى إلا بعد تفعيل أمر الإشارة الجانبية والاتجاه بشكل صحيح. 

3- آليات القيادة 
توجد بالسيارة العديد من اليات العمل مثل المرايات الجانبية، ومراة مقصورة القيادة، وأيضًا المصابيح، وذراع الإشارة، فمن الأفضل عدم الاستهانة بقدرات أي من هذه الإمكانيات، والرجوع اليها دائما أثناء القيادة.

4- الظروف المناخية 
ربما يشهد قائدي السيارات تقلبات جوية مختلفة خاصة في فصل الشتاء، ولذلك فيجب اتخاذ كافة التدابير والإبتعاد عن المناطق المغمورة بالمياه.

5- مستوى البنزين
قبل الإنطلاق إلى رحلتك، وأيضًا قبل العودة منها، فلابد من فحص مؤشر البنزين جيدًا، وذلك لتجنب مشكلات انقطاع السيارة. 

6- الإنتباه و عوامل التشتت 
من الأفضل عزيزي قائد السيارة أن تبتعد تمامًا عن عوامل التشتت الذهني، مثل استخدام الهاتف المحمول، أو التفكير في مشكلات خاصة، والانتباه جيدا إلى الطريق لكي تصل إلى بر الأمان سالمًا.
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