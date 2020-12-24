حل مشاكل المواطنين في مياه الشرب في سيناء

عقد الاجتماع التنفيذي بمركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، اليوم ، برئاسة اللواء أسامة أحمد محمد عفش ، رئيس المدينة وحضور رؤساء القرى ومديري الإدارات الخدمية بالمدينة، تم خلاله مناقشة كافة المشاكل الخدمية التي تخص قرى ومدينة الحسنة وذلك للعمل على وضع خطة لحل تلك المشاكل.
وتقرر قيام رؤساء القري بالتنبيه علي المواطنين بعدم التواجد أو الإقامة في مخرات السيول والإبلاغ الفورى بغرفة عمليات المجلس بما يحدث في القرى.
وقرر المجلس تنفيذ برنامج المياه بقرية إقرية لثلاثة عشره اسره العائدين للقرية، بالتنسيق مع المهندس مدير شركة المياه والصرف الصحي بالحسنه، بسرعة تنفيذ هذا البرنامج ومتابعة رئيس القرية لتنفيذ البرنامج ، بعدد ثلاث نقلات مياه شهرية لإنهاء المشكلة لدي المواطنين.
كما تم عرض مشكلة قرية" أم قطف "من قبل رئيس القرية حيث نبه علي المهندس مدير شركة المياه والصرف الصحي بالحسنه بسرعة تنفيذ البرنامج للقرية وتوابعها ومتابعة رئيس القريه بتنفيذ البرنامج ، كما طالب بسرعة إصلاح بئر المياه الخاص بمحطة مياه قرية الجدي لخدمة المواطنين بالقريه
وقرر المجلس قيام مدير الإدارة الصحية بالحسنه بالمرور علي الوحدات الصحية بقري المركز والمدينة لتقديم جميع الخدمات الصحية لجميع المواطنين ، الي جانب متابعة الإنضباط بالنسبة لجميع العاملين بالوحدات الصحية ،مع ضرورة الإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية اللازمه لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
_ وبالنسبه لقطاع الكهرباء فقد عرض رؤساء قري كل من :( ك ٦٤_ المليز _الجفجافه_ أم شيحان) بأن الشبكات الكهربائية بالقرى تحتاج إلى إحلال وتجديد وصيانة.
وعلي الفور نبه اللواء رئيس المركز والمدينة علي مدير هندسة كهرباء الحسنه بسرعة عمل معاينه علي الطبيعه وعمل مذكره وتعرض علي رئيس المدينة، حتى يتم عمل اللازم نحو إصلاح وصيانة هذه الشبكات
و طالب رؤساء القرى بسرعة تحصيل المتأخرات الخاصه بالإيجارات والكهرباء للمساكن الحكومية والخاصة لتحسين إيرادات الدوله
_ كما تم التأكيد علي رؤساء القرى بالتنبيه علي المواطنين بعدم التواجد في مخرات السيول والابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار ، وكذلك اخطار المواطنين الذين لديهم زراعات علي الأبار بسرعة دفع المتأخرات علي الأبار التي تعمل
قرر رئيس المدينة ،التزام جميع رؤساء القري ومديري الإدارات الخدميه بضرورة الإلتزام والتفاني في العمل حفاظأ علي مصلحة الأهالي بقري المركز والمدينة مشيرآ بأننا جميعآ في خدمة جميع مواطني مركز ومدينة الحسنة لتسهيل مصالحهم وتوفير حياة كريمة لهم
وأكد علي ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الإحترازيه والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
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وتقرر قيام رؤساء القري بالتنبيه علي المواطنين بعدم التواجد أو الإقامة في مخرات السيول والإبلاغ الفورى بغرفة عمليات المجلس بما يحدث في القرى.
وقرر المجلس تنفيذ برنامج المياه بقرية إقرية لثلاثة عشره اسره العائدين للقرية، بالتنسيق مع المهندس مدير شركة المياه والصرف الصحي بالحسنه، بسرعة تنفيذ هذا البرنامج ومتابعة رئيس القرية لتنفيذ البرنامج ، بعدد ثلاث نقلات مياه شهرية لإنهاء المشكلة لدي المواطنين.
كما تم عرض مشكلة قرية" أم قطف "من قبل رئيس القرية حيث نبه علي المهندس مدير شركة المياه والصرف الصحي بالحسنه بسرعة تنفيذ البرنامج للقرية وتوابعها ومتابعة رئيس القريه بتنفيذ البرنامج ، كما طالب بسرعة إصلاح بئر المياه الخاص بمحطة مياه قرية الجدي لخدمة المواطنين بالقريه
وقرر المجلس قيام مدير الإدارة الصحية بالحسنه بالمرور علي الوحدات الصحية بقري المركز والمدينة لتقديم جميع الخدمات الصحية لجميع المواطنين ، الي جانب متابعة الإنضباط بالنسبة لجميع العاملين بالوحدات الصحية ،مع ضرورة الإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية اللازمه لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
_ وبالنسبه لقطاع الكهرباء فقد عرض رؤساء قري كل من :( ك ٦٤_ المليز _الجفجافه_ أم شيحان) بأن الشبكات الكهربائية بالقرى تحتاج إلى إحلال وتجديد وصيانة.
وعلي الفور نبه اللواء رئيس المركز والمدينة علي مدير هندسة كهرباء الحسنه بسرعة عمل معاينه علي الطبيعه وعمل مذكره وتعرض علي رئيس المدينة، حتى يتم عمل اللازم نحو إصلاح وصيانة هذه الشبكات
و طالب رؤساء القرى بسرعة تحصيل المتأخرات الخاصه بالإيجارات والكهرباء للمساكن الحكومية والخاصة لتحسين إيرادات الدوله
_ كما تم التأكيد علي رؤساء القرى بالتنبيه علي المواطنين بعدم التواجد في مخرات السيول والابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار ، وكذلك اخطار المواطنين الذين لديهم زراعات علي الأبار بسرعة دفع المتأخرات علي الأبار التي تعمل
قرر رئيس المدينة ،التزام جميع رؤساء القري ومديري الإدارات الخدميه بضرورة الإلتزام والتفاني في العمل حفاظأ علي مصلحة الأهالي بقري المركز والمدينة مشيرآ بأننا جميعآ في خدمة جميع مواطني مركز ومدينة الحسنة لتسهيل مصالحهم وتوفير حياة كريمة لهم
وأكد علي ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الإحترازيه والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
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