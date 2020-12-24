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فن

هيدي كرم وأختها تثيران جدل متابعيهما عبر انستجرام.. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
هيدي كرم و اختها
هيدي كرم و اختها
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ندى فكرى
نشرت الفنانة هيدى كرم صورة  لها عبر  صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي في الصورة مع اختها بإطلالات جريئة.

و جاءت تعليقات متابعيها كالتالي :
-مش معقول الشبه 
-انتواااا تؤام اكيد 
-اخوااات بطريقه تخوف من كتر الشبه
-ربنا يخليكوا لبعض

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يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.
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