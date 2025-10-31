قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية
أحمد حلمي يكشف عن مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
خبير أثري: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة من مصر للعالم
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا
لحظة تاريخية .. التايمز الإسرائيلية: مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن
خبير أثري: مصر نجحت في استعادة مكانتها كقوة حضارية وثقافية عالمية
القاهرة للدراسات الاقتصادية: المتحف المصري الكبير نقطة تحول اقتصادي
بفائدة 3%..كيفية التقديم على شقق الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل
عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025 داخل السوق الرسمي.

لماذا ثبت سعر الدولار؟

تعرض سعر الدولار مع انتهاء العمل في البنوك بختام تعاملات أمس الخميس لحالة من الثبات دون تغيير بعد أن هوي بقيمة 13 قرشا مقارنة بما كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

بدء التداولات

ومع بدء تداولات صباح اليوم استقر سعر الدولار مقابل الجنيه داخل الجهاز المصرفي البالغ قوامه 36 بنكا حكوميا وخاصا.

إجازة البنوك

منح البنك المركزي المصري اعتبارا من اليوم، كافة البنوك وفروعها إجازة رسمية حتي مساء غد السبت بمناسبة تطبيق مواعيد العطلة الأسبوعية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار 

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

سجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، كريدي أجريكول، البركة، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و47,28 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، نكست، العربي الإفريقي الدول]، قناة السويس،HSBC، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصر، مصر، فيصل الاسلامي، القاهرة".

أعلى سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار امام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و47,31 جنيه للبيع في بنك سايب.

سعر الدولار البنك المركزي المصري الدولار مقابل الجنيه

