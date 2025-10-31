آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025 داخل السوق الرسمي.

لماذا ثبت سعر الدولار؟

تعرض سعر الدولار مع انتهاء العمل في البنوك بختام تعاملات أمس الخميس لحالة من الثبات دون تغيير بعد أن هوي بقيمة 13 قرشا مقارنة بما كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

بدء التداولات

ومع بدء تداولات صباح اليوم استقر سعر الدولار مقابل الجنيه داخل الجهاز المصرفي البالغ قوامه 36 بنكا حكوميا وخاصا.

إجازة البنوك

منح البنك المركزي المصري اعتبارا من اليوم، كافة البنوك وفروعها إجازة رسمية حتي مساء غد السبت بمناسبة تطبيق مواعيد العطلة الأسبوعية.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

سجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، كريدي أجريكول، البركة، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و47,28 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، نكست، العربي الإفريقي الدول]، قناة السويس،HSBC، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصر، مصر، فيصل الاسلامي، القاهرة".

أعلى سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار امام الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و47,31 جنيه للبيع في بنك سايب.