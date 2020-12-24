طلب عاجل من الصحة السعودية إلى المواطنين والمقيمين بخصوص لقاح كورونا

دعت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، المواطنين والمقيمين بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال الصحة السعودية: "في قائمة مهام اليوم أضيفوا مهمة التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لكورونا؛ لأن اللقاح هو النهاية السعيدة لكل وباء.".





وأعلنت الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل أكثر من نصف مليون شخص للحصول على لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأكدت وزارة الصحة السعودية، أنها تواصل مراقبة تحور فيروس كورونا، موضحةً أن هناك أسبابا أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الوزارة إنها تقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة، لافتة إلى أن الوضع الصحي للمملكة مطمئن جدًا فيما يتعلق بالجائحة.





وكشفت الوزارة أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة.



