نائب "مستقبل وطن" يبشّر المصريين: برلمان 2021 سيكون مختلفا عن مجلس 2015

قال النائب محمد الحصى، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، وعضو القائمة الوطنية عن شرق الدلتا، والتي تضم 84 نائبًا، والتي بدأت منذ العاشرة من صباح اليوم باستخراج بطاقات عضوية برلمان 2021.









وقال "الحصى" إن حزب مستقبل وطن في برلمان 2021 يختلف عن برلمان 2015، حيث أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية من حيث عدد أعضائه تحت قبة البرلمان والتي وصلت إلى 315 نائبا، ولا مانع من التحالف مع أحزاب أخرى من أجل إثراء الحياة البرلمانية





وأكد النائب محمد الحصي ، أن التعددية الحزبية تحت قبة البرلمان ستثري العمل البرلماني والسياسي، لافتا أن الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن ستكون في خدمه الوطن ، وأيضا دعم الدوله و المواطن وأكد أمين حزب مستقبل وطن بدمياط ، أن المواطن ينتظر كثير من هذا المجلس وان يثري هذا البرلمان الشارع المصري، والاهتمام بالمواطن وبقضاياه.





وأضاف: لدينا أولوية لدعم الدولة والمواطنين، نحن كنواب حزب ملتزمين الأجندة الحزب، ولدينا قوانين في لجنه الإسكان سيجري استكمالها، وحول ترشحه على أي منصب داخل لجنة الإسكان حيث أنه كان يشغل وكيل اللجنة قال الحصي: لدي التزامي الحزب بنسبه ١٠٠ % حسب ما يضعني الحزب ويرشحني.





وتوافد نواب القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع وسط وجنوب الدلتا على مجلس النواب، لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021.





يذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب عن قائمة شمال وجنوب ووسط الصعيد الذين انتهوا من استخراج كارنيهات العضوية بلغ عددهم 85 برلمانيا، من أصل 100 نائب.





وشهد البهو الفرعوني المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردي، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد 100 نائب، والأربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي 84 نائبا.