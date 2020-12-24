ليست الأشرس ولكن الأسرع انتشارا.. أستاذ أمراض صدرية يتحدث عن سلالة كورونا الجديدة

قال الدكتور صلاح الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بالجامعة الأمريكية والرئيس السابق للجمعية اللبنانيبة الصدرية، إن المعلومات الأولية عن سلالة كورونا الجديدة أنها تنتشر بسرعة أكثر من الفصيلة الأولى بحوالى 70%، ولكن جميع المعطيات لا تدل على أنها أشرس وأخطر حاليا.





وأضاف صلاح الدين، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ي ترقب التفصيل الجيني الكامل للسلالة، ولكن الحالات التى يتم رؤيتها لا تدل على شراسة أكثر أو خطورة، موضحا أنه لا يوجد هناك إختلاف جديد فى التركيب الجينى لفيروس كورونا الجديد.





وتابع أن التغيرات التي تحدث للفيروسات بشكل عام هى شئ يحدث لأي فيروس أخر، وليس فقط لكورونا، لافتا إلى أن هناك حالات إستثنائية بشأنها ألا يتغير الفيروس كلما تطور.





وفى سياق أخر، قال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب إن القوات المسلحة الماليزية ستواصل إرسال كتيبة عسكرية لتنفيذ مهام بعثة حفظ السلام للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.





وأوضح وزير الدفاع - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم /الخميس/ - أن الكتيبة الماليزية الثامنة المكونة من 850 فردًا التي توجد حاليًا في لبنان ستواصل مهامها وستلتزم بإجراءات التشغيل القياسية التي وضعتها الحكومة اللبنانية من أجل محاصرة تفشي فيروس كورونا.





وأشار الوزير إلى أن الكتيبة لن تشارك في عملية الوقاية من انتشار عدوى كورونا التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لأن الكتيبة مكلفة بالحفاظ على سلامة السكان وأمنهم في مناطق محددة مسبقًا.



