مش محتاجة رجيم قاسى.. وداعا لدهون البطن العنيدة

لنسف الكرش والتخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعه يمكنك برجيم مجب وسريع تعزيز حرق الدهون إليك خطة رجيم لإنقاص الوزن فى 3 أسابيع يقدمها موقع بولد سكاي الهندي فهو ي خاصة إذا كنت ممن يميلون إلى تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية الأكثر غنى بالدهون .اقرأ أيضًا | تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها
الأسبوع الأول
الإفطار 6 صباحا
بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة +كوب من مشروب مريمارية
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
مشروب جنزبيل والمريمارية
الأسبوع الثاني
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
أو3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادى بالليمون
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
الأسبوع الثالث
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الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
طبق شوفان
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوي + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو3 قطع فيليه مشوي + طبق سلطة
بعد الغذاء ساعتين
طبق شوفان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة +كوب زبادى
أو
أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة
أو
شريحتان نستو لايت +توست سن