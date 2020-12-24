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مرأة

مش محتاجة رجيم قاسى.. وداعا لدهون البطن العنيدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

لنسف الكرش  والتخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعه يمكنك برجيم مجب وسريع تعزيز حرق الدهون  إليك خطة رجيم لإنقاص الوزن  فى 3 أسابيع يقدمها موقع بولد سكاي الهندي فهو ي خاصة إذا كنت ممن يميلون إلى تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية الأكثر غنى بالدهون .
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الأسبوع الأول

الإفطار 6 صباحا

بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة +كوب من مشروب مريمارية

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه


سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

مشروب جنزبيل والمريمارية

الأسبوع الثاني 

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

أو3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

كوب زبادى بالليمون

أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة




الأسبوع الثالث

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الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

طبق شوفان
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من  اللحم المشوي  + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 قطع فيليه مشوي  + طبق سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين
طبق شوفان


العشاء .. قبل النوم بساعتين

 ثمرة فاكهة +كوب زبادى

أو

أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة


أو

شريحتان نستو لايت +توست سن

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