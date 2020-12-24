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مرأة

خبر سيئ لعشاق القهوة.. اكتشف أضرار الإكثار منها

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:04 م
خبر سئ لعشاق القهوة..
خبر سئ لعشاق القهوة.. أكتشف أضرار الأكثار منها
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أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثير من الأشخاص تناول القهوة بكثرة والبعض يعتقد أنها مفيدة، ولكن ثبت علميا أن هناك أضرارا غير سارة لعشاق القهوة نتيجة الإكثار من تناولها.


وحذر موقع mediacl news today، من الإكثار من تناول القهوة وكشف عن أضرارها.


كسور العظام

وجدت بعض الدراسات أن النساء اللائي يشربن الكثير من القهوة قد يكون لديهن مخاطر أعلى للإصابة بكسور العظام.


من ناحية أخرى، يبدو أن الرجال الذين يتناولون كميات أكبر من القهوة لديهم مخاطر أقل قليلًا.


فقدان الحمل

وأضاف الباحثون أن تناول القهوة قد لا يكون آمنًا أثناء الحمل، في الواقع، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى وجود صلة بين ارتفاع استهلاك القهوة وفقدان الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة.


بطانة الرحم

قد يكون هناك خطر أكبر للإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي بين النساء اللاتي يشربن القهوة، ولكن لا توجد أدلة كافية لتأكيد هذا الارتباط.


ارتجاع المريء

قد يكون الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.


القلق

استهلاك كميات عالية من الكافيين قد يزيد من مخاطر من القلق، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهلع أو اضطراب القلق الاجتماعي، أقل شيوعًا، قد يؤدي إلى الهوس والذهان لدى الأشخاص المعرضين للإصابة به.


الصحة النفسية

خلصت إحدى الدراسات من عام 2016 إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين خلال فترة المراهقة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات دائمة في الدماغ.


أعرب العلماء الذين أجروا الدراسة عن قلقهم من أن هذا قد يزيد من مخاطر الحالات المرتبطة بالقلق في مرحلة البلوغ.


وجود مكونات سامة

في عام 2015، وجد الباحثون مستويات عالية نسبيًا من السموم الفطرية في القهوة التجارية. السموم الفطرية هي مواد سامة يمكن أن تلوث القهوة كمنتج طبيعي.


يشعر بعض الناس بالقلق من أن مادة الأكريماليد، وهي مادة كيميائية أخرى موجودة في القهوة، قد تكون خطيرة.

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