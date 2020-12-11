لماذا تعتبر القهوة منبهًا للبعض وليس للآخرين؟.. دراسة تكشف السر

وفقًا للخبراء، فإن جيناتنا مسئولة عن هذا الاختلاف،

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قرر أحمد السحيمي، أستاذ التغذية بجامعة تورنتو، فحص جين خاص يسمى CYP1A2، يشارك في استقلاب الكافيين، وعلى أساسه يمكن تحديد مدى تأثير القهوة على قلب الإنسان.

من المعروف أن الأشخاص الذين يرثون نسختين من المتغير "السريع" من الجين CYP1A2 ، أحد الوالدين، لديهم القدرة على التمثيل الغذائي بسرعة ويمكنهم تكسير الكافيين أسرع بأربع مرات من أولئك الذين يرثون المتغيرات "البطيئة" من هذا الجين من آبائهم.

من المعروف أن الأشخاص الذين يرثون نسختين من المتغير "السريع" من الجين CYP1A2 ، أحد الوالدين، لديهم القدرة على التمثيل الغذائي بسرعة ويمكنهم تكسير الكافيين أسرع بأربع مرات من أولئك الذين يرثون المتغيرات "البطيئة" من هذا الجين من آبائهم.

شملت الدراسة 4000 بالغ ، ووجد السحمي وزملاؤه أن الأشخاص الذين يشربون أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا لديهم خطر أعلى بنسبة 36٪ للإصابة بالنوبات القلبية.





ومع ذلك، من خلال التعمق في قضية الجينات، وجد الباحثون أن هذا الخطر ينطبق فقط على أولئك الذين يقومون بعملية التمثيل الغذائي للكافيين ببطء، وأظهر هذا أن أولئك الذين يستقلبون الكافيين بشكل أسرع ويشربون ما معدله ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية.





يقول السحيمي إن الكافيين يمكن أن يكون محفزًا لمشاكل القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يستقلبون الكافيين ببطء لأن المنشط يبقى في أجسامهم لفترة أطول.



