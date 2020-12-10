فائدة غير متوقعة لاستخدام القهوة لشعرك.. تعرفي عليها

خاصة لأولئك الذين يبحثون عن طرق لتعزيز نمو الشعر وتساعد القهوة على تحفيز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر. تعد القهوة جزءا لا غنى عنه في حياتنا.. نبدأ يومنا بفنجان من القهوة ، لكن يمكن للقهوة أن تفعل أكثر بكثير من مجرد تزويدك بجرعة من الطاقة،



إليك الطريقة استخدام القهوة لعلاج ضعف بصيلات الشعر وتحسين الدورة الدموية في فروة رأسك، وتحفيز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر.

قناع القهوة والماء



كيفية استخدام القهوة لنمو الشعر





ماذا تحتاجين







• 2 ملعقة كبيرة بن مطحون



• 1 كوب ماء







طريقة الاستعمال

• قم بتخمير فنجان قهوة قوي واحتفظ به جانبًا حتى يبرد.

• اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد واعصري الماء الزائد من شعرك.



• قم بإمالة رأسك للخلف وصب القهوة الباردة الآن على فروة رأسك وشعرك.



• دلكي فروة رأسك لمدة 3-5 دقائق.



• غطي شعرك بقبعة الاستحمام.

• اتركه لمدة 20-30 دقيقة.

• اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر واتركي شعرك يجف في الهواء.

• استخدم هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.







قناع القهوة وزيت جوز الهند







ماذا تحتاجين





• 2 ملعقة كبيرة بن مطحون



• 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

• 1 ملعقة صغيرة لوز

• 1 كوب قهوة سوداء







طريقة الاستعمال

• في وعاء خذ البن المطحون.

• أضيفي الزيوت إليه واخلطي جيدًا.

• ضعي مزيج القهوة الخشن على فروة رأسك ودلكي فروة رأسك بحركات دائرية.

• اتركيه على فروة رأسك لمدة 15 دقيقة أخرى.

• قم بتحضير فنجان قهوة أسود طازج واتركه جانبًا ليبرد.

• بعد مرور 15 دقيقة ، اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

• اشطف شعرك الآن بالقهوة التي صنعتها مسبقًا. تأكد من أن القهوة باردة تمامًا قبل استخدامها على فروة الرأس.

• انتظري لمدة 5 دقائق أخرى واشطفي شعرك جيدًا.

• دعي شعرك يجف في الهواء.

• استخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.