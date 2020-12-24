لرفع مناعتك.. 7 حيل سريعة أقوى من الفيتامينات

أطعمة عديدة تساعد على رفع مناعتك لمحاربة الفيروسات والعدوى و الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك فإذا كنت تبحث عن طرق للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات أخرى ، فيجب أن تكون خطوتك الأولى هي زيارة متجر البقالة و خطط لوجباتك لتشمل هذه العناصر





غليك أبرز الحيل لرفع مناعتك يقدمها موقع هيلث لاين







1. ثمار الحمضيات

ضع في اعتبارك أيضًا أنه على الرغم من أن فيتامين سي قد يساعدك على التعافي من نزلات البرد بشكل أسرع ، فلا يوجد دليل حتى الآن على أنه فعال ضد فيروس كورونا الجديد ، SARS-CoV-2.





2. الفلفل الأحمر

إلى جانب تعزيز نظام المناعة لديك ، قد يساعدك فيتامين سي في الحفاظ على بشرة صحية . يساعد بيتا كاروتين ، الذي يحوله جسمك إلى فيتامين أ ، في الحفاظ على صحة عينيك وبشرتك.





3. البروكلي

المفتاح للحفاظ على قوتها هو طهيها بأقل قدر ممكن - أو الأفضل من ذلك ، عدم طهيها على الإطلاق.





4. الثوم

يتجه معظم الناس مباشرة إلى فيتامين سي بعد إصابتهم بنزلة برد. هذا لأنه يساعد في بناء نظام المناعة لديك ويُعتقد أن فيتامين سي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ، والتي تعتبر أساسية في مكافحة العدوى.تحتوي جميع ثمار الحمضيات تقريبًا على نسبة عالية من فيتامين سي. مع وجود مثل هذا التنوع للاختيار من بينها ، من السهل إضافة ضغط من هذا الفيتامين إلى أي وجبة.تشمل ثمار الحمضيات الشعبية:جريب فروتالبرتقالكليمنتيناليوسفيليمونالجيرنظرًا لأن جسمك لا ينتجها أو يخزنها ، فأنت بحاجة إلى فيتامين سي يوميًا للحفاظ على صحتك. و الكمية الموصى بها يوميا لمعظم البالغين هو:75 مجم للنساء90 مجم للرجالإذا اخترت المكملات الغذائية ، فتجنب تناول أكثر من 2000 ملليغرام (ملغ) في اليوم.إذا كنت تعتقد أن ثمار الحمضيات تحتوي على أكثر فيتامين ج من أي فاكهة أو خضروات ، فكر مرة أخرى. تحتوي أوقية الفلفل الأحمر على 3 أضعاف كمية فيتامين سي (127 مجممصدر موثوق) كبرتقال فلوريدا كما أنها مصدر غني للبيتا كاروتين .البروكلي مليء بالفيتامينات والمعادن. معبأ بالفيتامينات A و C و E ، بالإضافة إلى الألياف والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى ، البروكلي هو واحد من أصح الخضروات التي يمكنك وضعها في طبقك.يوجد الثوم في كل مطبخ تقريبًا في العالم.. قد يبطئ الثوم من تصلب الشرايين ، وهناك دليل ضعيف على أنه يساعد في خفض ضغط الدم.يبدو أن خصائص الثوم المعززة للمناعة تأتي من التركيز الكبير للمركبات المحتوية على الكبريت ، مثل الأليسين.