تقوية المناعه عند الاطفال ضد كورونا

تريد كل أسرة حماية أطفالها ومساعدتهم على عدم الإصابة بالأمراض المعدية وبالأخص في الوضع الوبائي الحالي "فيروس كورونا "، فمن المهم تشجيع العادات الجيدة واتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز جهاز المناعة عند الأطفال منذ سن مبكر، لذلك هناك بعض الإجراءات البسيطة التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على نظام مناعة طفلك في حالة جيدة.





نظام المناعة ليس كيانًا واحدًا إنه نظام مترابط معقد يتطور مع تقدمنا في العمر بصرف النظر عن مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات ، يلعب الجهاز المناعي أيضًا دورًا مهمًا في إصلاح الأنسجة التئام الجروح ، والقضاء على الخلايا الميتة ، وتشكيل ميكروبيوتا الأمعاء.





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يكون الجهاز المناعي عند الأطفال هشًا ولا يزال ينمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحياة، لحسن الحظ صممتنا الطبيعة بحيث تغمر الأجسام المضادة نظام الطفل مباشرة بعد الولادة لتوفير الحماية من العدوى توفر هذه الأجسام المضادة عند اقترانها بحليب الثدي مناعة للأطفال حديثي الولادة عند الوصول إلى الشيخوخة ، يشبه جهاز المناعة البشري مرة أخرى نظام حديثي الولادة مع ضعف نشاط مضادات الميكروبات وانخفاض استجابات الخلايا الليمفاوية.





تقوية مناعة الأطفال ضد كورونا

تنضج أجهزة المناعة الفطرية والتكيفية من الطفولة إلى البلوغ على مدار القرن الماضي ، شهدت البلدان المتقدمة انخفاضًا ملحوظًا في معدل وفيات الرضع ، من 140 لكل 1000 إلى 7 لكل 1000. والسبب الرئيسي لذلك هو التغذية الجيدة ، والنظافة الشخصية ، وحماية أفضل من العدوى. تتطور ذاكرة الخلايا التائية المناعية بمرور الوقت مما يؤدي إلى إصابة الشباب بالعدوى بشكل أقل. تعتبر فترة الرضاعة والطفولة أكثر فترات حساسية الجهاز المناعي.





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وكشف موقع blog طرق مثبتة علميًا لدعم جهاز المناعة لدى الطفل للوقية ضد كورونا، وتتمثل في التالي:

- زيادة تناول المغذيات النباتية

قدمي خمس حصص من الفاكهة والخضروات الطازجة كل يوم حصة واحدة تساوي كوبًا للأطفال الأكبر سنًا وملعقتين كبيرتين للأطفال الصغار، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بفيتامين ج في تعزيز جهاز المناعة عن طريق تعزيز نشاط الخلايا الليمفاوية.

الأطعمة التي تحتوي على أعلى كمية من فيتامين ج تشمل: الفلفل الأصفر ، الكرز الهندي ، الوركين ، الجوافة ، الكيوي ، البرتقال ، الكشمش الأسود.





- النوم الصحي

ضع نظامًا صحيًا لوقت النوم لمساعدة الأطفال على النوم بسهولة مثل الاستحمام وقراءة كتاب، والذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة أمر مهم حتى في عطلات نهاية الأسبوع، يجب أن ينام المولود ما يصل إلى 18 ساعة في اليوم ، والأطفال الصغار يحتاجون إلى 12-13 ساعة ، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 عامًا ينامون 10 ساعات والمراهقون من 8 إلى 9 ساعات.





أثناء النوم ، يتم إطلاق السيتوكينات من قبل الجهاز المناعي ويتم تعزيز الأجسام المضادة. يساعد كل من النوم والنظام اليومي على تنظيم العمليات المناعية، أظهرت الدراسات أن النوم يعزز الاستجابة المناعية.





-غسل اليدين

النظافة مهمة للغاية عندما نتطلع إلى تقوية جهاز المناعة لدى الطفل، التأكد من غسل أيديهم قبل الأكل وبعد الذهاب إلى الحمام سيساعد في إزالة الجراثيم المسببة للأمراض والبكتيريا، يساعد غسل اليدين على منع انتشار العدوى، هل تعلم أن جرامًا واحدًا من براز الإنسان يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى تريليون جراثيم؟ إن مجرد غسل اليدين بالماء والصابون يقلل من عدد الأطفال الذين يصابون بالإسهال بنسبة تصل إلى 40٪ ويقلل التغيب عند الأطفال بنسبة تصل إلى 57٪.





-روتين تنظيف الأسنان

تأكد من أن طفلك لديه فرشاة أسنان خاصة به ولا يتم مشاركتها مع أشقائه، إذا مرض طفل فقم بإلقاء فرشاة أسنانه على الفور واستبدلها بفرشاة جديدة، قم بتخزين فرش أسنان الأطفال بعيدًا عن المرحاض حتى لا تنتشر البكتيريا في الهواء إلى فرشاة الأسنان، يعتبر حامل فرشاة الأسنان الموجود داخل الخزانة مكانًا مثاليًا لتخزين فرشاة أسنان الطفل.





- تجنب استنشاق الدخان

إن العيش في منزل يدخن فيه الناس يزيد من فرص إصابة الطفل بالعدوى، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) ، فإن التدخين السلبي يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن والربو والتهابات الجهاز التنفسي والأعراض بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS).





- تقليل الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة مثل الرقائق والحلوى والصودا تضر بجهاز المناعة، و تمتلئ الأطعمة المصنعة بالمواد المضافة والمواد الكيميائية وتسبب الفوضى في جسم الطفل من خلال تجنب هذه الأنواع من الأطعمة ، فإنك تفسح المجال للأطعمة الصحية بالإضافة إلى ذلك تظهر الأدلة العلمية المتزايدة أن الأطعمة المصنعة تعيد برمجة جهاز المناعة.





-تجنب المضادات الحيوية

تستنفد المضادات الحيوية تنوع الميكروبات في الميكروبيوم لدينا مما يقلل من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى، معظم أمراض الطفولة ليست بكتيرية بل فيروسية ، لذا فإن المضاد الحيوي يضر أكثر مما ينفع، البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية هي نتيجة ثانوية للإفراط في استخدام المضادات الحيوية.





- تمرين يومي

تزيد التمارين من كمية الخلايا القاتلة الطبيعية (NKC) في كل من الأطفال والبالغين، أصبح الأطفال قلة الحركة بشكل متزايد مما يضر بجهاز المناعة لديهم، لماذا لا تجرب بعض الرياضات العائلية مثل التزلج أو التنزه أو ركوب الدراجات أو التنس؟ قلة ممارسة الرياضة عند الأطفال يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية وإلى السمنة، أظهرت الدراسات أن التمارين متوسطة الشدة لها تأثير مفيد على جهاز المناعة لدى الطفل.





فيتامينات لتقوية مناعة طفلك

هناك بعض الفيتامينات والمعادن التي تشارك في دعم نظام المناعة الصحي أكثر من غيرها. بدلًا من منحهم واحدًا على الآخر ، فإن أفضل نهج هو ضمان حصولهم على إمدادات كافية منهم جميعًا.

-فيتامين (أ) لاعب كبير ويساهم في الحفاظ على نظام مناعة صحي ومكافحة الالتهابات. -فيتامين (هـ) ضروري أيضًا لصحة جهاز المناعة والشفاء.





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بالإضافة إلى هذه المغذيات الدقيقة ، يعتبر فيتامين C و D ضروريين لصحة طفلك بشكل عام ، وبالتالي يمكن أن يساعد في دعم نظام مناعي أكثر قوة، يمكن أن يساعد فيتامين ج جسم طفلك على مكافحة العدوى بشكل أفضل ، وقد ثبت أن فيتامين د يساعد في منع العدوى لدى الأطفال والبالغين.





الزنك هو أيضا معدن مهم في تقوية جهاز المناعة. حتى أن بعض الدراسات أظهرت أن تناوله أثناء المرض يمكن أن يقصر من عمر العدوى تمامًا مثل فيتامين سي ، فإن المفتاح هو التأكد من أن طفلك يحصل على ما يكفي في نظامه الغذائي لدعم نظام المناعة الصحي قبل أن يمرض، وفقا لموقع naturesway.





مشروبات لتقوية المناعة عند الأطفال

-عصير الفواكه الاستوائية

هو أفضل عصير يمكنك صنعه لأطفالك مليء بالتفاح والبنجر والجزر ، إنه عصير قوي سيحبه أي طفل و يمكنك اضافة قطع الأناناس للحصول على فيتامين سي الإضافي ولطعم استوائي لطيف، ويقي من الأمراض ويقصر بشكل كبير من عمر أي مرض قد يصاب الطفل به.





- عصير الكمثري

هذا العصير اللذيذ مليء أيضًا بالعناصر الغذائية المعززة للمناعة اللفت المليء بالعناصر الغذائية الذي يحارب الفيروسات والبكتيريا ويضاف الخيار للترطيب ويساعد الكمثرى على تقليل الالتهاب وتساعد جذوع البروكلي على درء العديد من الالتهابات والليمون مليء بفيتامين سي.





- عصير زنجبيل برتقالي

سيحب طفلك الصغير المذاق الحلو لهذا العصير ذو الألوان الزاهية المصنوع من الجزر والبرتقال والتفاح والزنجبيل والكركم، يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادات حيوية طبيعية ، كما أن الكركم مليء بالكركمين مما يجعل الخلايا أكثر مقاومة للعدوى، سيساعد الجمع بينهما في هذا العصير اللذيذ على تجنب أو تخفيف أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا.





وصفة لتقوية المناعة عند الأطفال

الزبادي يعتبر من الأطعمة المليئة بالبروبيوتيك التي تحارب البكتيريا السيئة في المعدة ويمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالطاقة لذيذة، كما يقوي الزبادي الأمعاء عند الأطفال للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي.

إذا كان طفلك يكره الزبادي السادة جرب خيارات النكهة اللذيذة.





الزبادي مليء بالبروبيوتيك ، البكتيريا الجيدة التي تحارب وتوقف البكتيريا السيئة في المعدة وهي تقوية مناعية كبيرة للأطفال، فيمكنك إضافة الفواكه المفضله لدى طفلك مع إضافة ملعقة من العسل الأبيض فهي من أكثر الوصفات السهلة و التي تساعد على تقوية المناعة عند الأطفال.