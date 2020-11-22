خبير مناعة: متلازمة داون أكثر فئة معرضة لـ خطر الوفاة بكورونا

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك خطرا متزايدا على المصابين بـ متلازمة داون أربعة أضعاف الآخرين للإصابة بفيروس كورونا، ويرجع ذلك لارتباط متلازمة داون بضعف المناعة وأمراض القلب وأمراض الرئة.





وأضاف مجدي بدران في تصريحات لـ صدي البلد، أن المصابين بمتلازمة داون من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون لرقابة صارمة للحفاظ على التباعد الجسدى ويصعب لديهم الالتزام بارتداء الكمامة ومداومة غسل الأيدي.





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كشف خبير المناعة عن أبرز أسباب نقص مناعة ذوى متلازمة داون والتي تتمثل فيما يلي ..

-نقص كفاءة الجهاز المناعى

-نقص كفاءة الخلايا المناعيه مما يؤدى لسهولة الإصابه بالفيروسات

-نقص كفاءة الأجسام المضاده مما يؤدى لسهولة الإصابه بالبكتيريا

-نقص كفاءة الخلايا المخاطية يؤدى إلى تراكم الافرازات فى الجهاز التنفسى

-نقص فى الاستجابة المناعية للتطعيمات

-نقص فى مضادات الأكسدة

-سوء التغذية

-عيوب فى التمثيل الغذائى

-نقص الزنك

-صغر قناة الأذن الخارجية

-عيوب فى القصبة الهوائية

-حساسية الطعام

-ضيق قناة الأذن الخارجية

-تغيرات الوجه تزيد من مشاكل الأذن الوسطى :

-تفلطح قاعدة الجمجمه و ضيق فى منتصف الوجه

-ضيق قناة أوستاكيويس هى القناة المسئولة عن تهوية الأذن الوسطى وتصل بينها وبين تجويف الحلق خلف الأنف وضيقها يسبب سوء التهوية وتغلق قناة أوستاكيويس عادة وتفتح أثناء البلع ، والتثاؤب ، أو حركة الفك إلى الأمام نتيجة إنقباض عضلات الحلق

-انخفاض قوة العضلات فى مرضى متلازمة داون يجعلها مفتوحة دائمًا مما يسمح للطعام أو الشراب أو المخاط بالدخول للأذن الوسطى و زيادة الضغط السلبي في الأذن الوسطى ، مما يؤدي إلى احتباس السوائل بها وزيادة فرص العدوى بالميكروبات

-تكرار الالتهاب الرئوي والتهابات الشعب الهوائية التهابات الاذن الوسطى و الالتهابات المعوية ، التهاب الأغشية المخاطية في الأنف و كثرة إفرازا الأنفى المخاط.





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وأضاف مجدي بدران أن يعانى هؤلاء الأطفال من الالتهابات المتكررة 12 ضعف الأطفال العاديين مثل الالتهابات التنفسية خاصة الرئوية، التهابات القناة الهضمية، التهابات الكبد الفيروسية، العديد من المشاكل التنفسية تصاحب متلازمة داون، انسداد مجرى الهواء وانقطاع النفس أثناء النوم، تكرار العدوى بالالتهابات التنفسية، ضيق الشعب الهوائية.





يوصى د. بدران بمراقبة المصابين بمتلازمة داون ومنع تواجدهم فى أماكن مزدحمة أو سيئة التهوية وتطهير أياديهم باستمرار بالكحول الطبى، وتدريبهم على ارتداء الواقى البلاستيكي للوجه، وتعزيز مناعتهم بالتغذية الجيدة وممارسة الرياضة والنوم الجيد وعلاج أى مرض مزمن لديهم وحمايتهم من السمنة التى تكثر فيهم.