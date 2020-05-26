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توك شو

أستاذ مناعة يحذر من ارتداء الأطفال للكمامة لهذا السبب .. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:15 م
الكمامات
الكمامات
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حمزة شعيب
ناشد الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، المواطنين بضرورة أن يحرص الجميع على الإجراءات الطبية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.


وتابع مصباح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلا: "يجب أن يحرص المواطنون على الالتزام بـ الإجراءات الاحترازية خلال هذه الأيام، مضيفا:" أنا بحلق لنفسي هذه الأيام لأن العمر مش بعزقة".


وأشار إلى أن ارتداء الأطفال الأقل من أربع سنوات للكمامة أمر في غاية الخطورة، موضحا أن هناك أطفالا يتنفسون بصعوبة أو أنهم ينامون وهم يرتدون الكمامة، وعليه لابد من الحرص الزائد تجاه هذا الأمر.

ونوه إلى أنه يفضل عدم ارتداء الأطفال الأقل من أربع سنوات للكمامات ويبقون فى المنازل، لافتًا إلى أن بعض دول العالم تطبق هذا الأمر.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 127 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم. 

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