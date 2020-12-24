24 محطة ارتوازية لمواجهة نقص المياه في سوهاج

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل خلال فترة السدة الشتوية والتي تبدأ من 27 ديسمبر الجاري حتى 20 يناير 2021 من خلال مراجعة صيانة وتشغيل جميع المحطات الارتوازية لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.





وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ان هناك 24 محطة مياه ارتوازية تعمل كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع وذلك في مراكز طهطا وجهينة وسوهاج واخميم والمنشاة وساقلتة وجرجا ودار السلام.





واوضح رئيس مياه سوهاج أن من المحطات الارتوازي التي ستعمل خلال تلك الفترة محطة مياه بني حرب الارتوازي بطهطا ومحطة مياه نزه الحاجر بجهينة ومحطة مياه بلصفورة ومحطة مياه روافع القصير الارتوازي بسوهاج هذا بالإضافة الى ضخ مياه محطة مياه جزيرة اولاد حمزة بالمنشاة ومحطة مياه الحواويش القبلية باخميم ومحطة مياه الفراسية الجوفية بساقلتة ومحطة مياه الابعادية الارتوازي بجرجا ومحطة مياه عرب العطيات الارتوازي بمركز دار السلام.

واكد رئيس مياه سوهاج أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة ويستقبل شكاوى المواطنين من اى تليفون أرضى على الرقم 125 ومن اى تليفون محمول على الرقم 01273195125 ومن خدمة الواتس اب على الرقم 01207125125 وانه في حالة وجود شكاوى من انقطاع او ضعف المياه يتم الدفع بسيارة مياه نقية لتلبية احتياجات المواطنين المائية.





ومن الجدير بالذكر أن مراكز طما والمراغة والبلينا لن تتأثر بالسدة الشتوية لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة وان جميع محطات المياه السطحية التي تقع على النيل مستمرة في العمل بكامل طاقتها.





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