"طلاب من أجل مصر" تحصد مقاعد اتحاد طلاب جامعة كفرالشيخ.. صور

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ برئاسة عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة نتائج انتخابات أمناء وأمناء مساعدي لجان اتحاد طلاب الجامعة، بحضور الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور على صبري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.





وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد اتحادات الطلبة في كليات الجامعة وجاءت نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة كفرالشيخ بالتقدم الملحوظ لطلاب من أجل مصر ونجاحهم في الحصول على النسبة الأكبر من المقاعد بكل كلية من كليات الجامعة واستطاعوا وبجدارة حصد مجلس اتحاد طلاب الجامعة بأكمله.





وتهدف أسرة طلاب من أجل مصر إلى تكوين مجتمع طلابي قوي ومنظم ومعتدل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030م ،كما تسعى الى زياده قاعدة ممارسة الانشطة الجامعية ومواجهة أي محاولات للخروج عن المسار الطبيعي.





وأشاد طلاب جامعة كفرالشيخ بأهداف الأسرة ودورها في التواصل مع زملائهم وإعداد الطلاب ثقافيًا واجتماعيًا ورفع الوعي الجمعي لدىهم وتأهيلهم للمشاركة بالأنشطة الطلابية وتنظيم العديد من الفعاليات داخل الجامعة وخارجها، وخوضها انتخابات الاتحادات الطلابية.





وتستخدم الأسرة أحدث الوسائل والأنظمة في إعداد الطلاب لتحقيق المشاركة الفاعلة للطلاب و تأهيل وتدريب الخريجين للمنافسة في ريادة الأعمال وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات في مصر والخارج .

وحازت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفرالشيخ على ثقة الطلاب بتميزهم في تقديم الأنشطة التي قامت بها الأسرة ودورها في مساعدة زملائهم وتحفيزهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، خلال السنوات الماضية.