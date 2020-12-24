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محافظات

غلق 5 مخابز بلدية استولى أصحابهم على حصص من الدقيق المدعم بالمنوفية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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مروة فاضل

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق ( 2) مخبز بلدي بناحية (جريس – سمادون ) بمركز أشمون لمدة ثلاثة  أشهر  للتصرف في الرصيد الاستراتيجي للدقيق البلدي ووجود عجز يقدر بـ (28 ) سيكاره دقيق وذلك بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2020.
كما وافق المحافظ على إلغاء الترخيص وسحب الحصة لمخبز بلدي بناحية مؤنسه بمركز أشمون لوجود أسطوانات غاز داخل المخبز ، وكذا غلق (2 ) مخبز بلدى بناحية كفر الحما بمركز أشمون و دراجيل بمركز الشهداء  لمدة شهر واحد لإنتاج خبز ناقص الوزن ، هذا وقد وافق محافظ المنوفية على غلق مخبز سياحي بمنشأة سلطان بمركز منوف لإدارته وتشغيل المخبز بدون ترخيص.

جاء ذلك بناء علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية وحماية المستهلك بالمديرية للتفتيش على المخابز البلدية بنطاق المحافظة.

و شدد محافظ  المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب
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