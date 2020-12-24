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رياضة

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة رئيس الزمالك قبل وفاته بكورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:46 م
أحمد البكري
أحمد البكري
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الساعات القليلة الماضية، في حياة المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، كانت الأصعب، خاصة بعد تدهور حالته ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.


وقال المصدر إن جميع الأطباء بمستشفى العجوزه بذلوا أقصى ما في وسعهم، من أجل إنقاذ حالته، ولكن تدهورت الحالة سريعا وتسبب فيروس كورونا في إتلاف الجهاز التنفسي وأثر على القلب وبعض الاعضاء الأخرى بالجسم.


وأضاف أن حالته استقرت يومين على أقصى تقدير ثم عادت مرة أخرى التدهور سريعا، وتغلب عليه الفيروس الملعون ليودي بحياته. 


وتوفى صباح اليوم المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، والتي تعرض لها في الأسبوع الماضي ودخل على أثرها العزل الصحي بمستشفى العجوزة.


وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قام بتعيين أحمد البكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.


وشدد مصدر بالنادي على أنه تم إخطار مسئولي اللجنة المؤقتة بالنادي منذ قليل بوفاة المستشار أحمد البكري، على أن يصدر النادي بيانا بعد قليل للإعلان عن موعد الجنازة والعزاء.

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